Fotografie di Alessia Naccarato

Sono tre le tappe del tour che vedono in Italia – precisamente a Torino, Milano e Bologna – i Dream Syndicate, storico gruppo rock californiano.

Siamo andati a vederli nella loro data torinese in cui Spazio211 ha visto il suo ennesimo sold out con una sala gremita di fan di tutte le età. Qui sotto trovate gli scatti della serata.