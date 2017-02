The Jesus And Mary Chain meglio di tutti nella settimana scorsa, ma tornano anche Kings Of Leon e Mark Lanegan

San Valentino è sempre più vicino, ma noi ormai siamo pronti ad affrontare le ondate di sdolcinatezze della giornata con l’unica consolazione di Baci e Mon Chéri.Tuttavia per combattere al meglio i vari post con frasi oscene che vedremo domani sarebbe bene caricarsi con le migliori uscite del momento, e noi siamo qui per questo.

1) THE JESUS AND MARY CHAIN – ALWAYS SAD

Senza alcun dubbio il titolo di miglior singolo della settimana lo vincono loro, come successe più o meno un mese fa con il precedente Amputation, capolavoro di altissima qualità che uscì a sorpresa lasciandoci un po’ tutti non poco meravigliati. Stavolta il brano in questione è decisamente più leggero ed orecchiabile del precedente, con l’aggiunta della magnifica voce di Bernadette Denning.

2) KINGS OF LEON – REVEREND

Dopo aver rilasciato il nuovo album Walls e i tre estratti da esso Walls, Waste A Moment e Around The World, è il turno di Reverend, seconda traccia del disco, che molto probabilmente è anche l’ultimo singolo estratto.

3) MARK LANEGAN BAND – NOCTURNE

Se il titolo di Miglior pezzo della settimana lo hanno vinto gli Jesus And Mary Chain, quello di Miglior ritorno in scena della settimana è assolutamente suo: il cantautore statunitense è finalmente tornato a tre anni di distanza dal suo ultimo lavoro Phantom Radio e questo primo singolo sembra promettere molto bene per il prossimo disco.

4) DIRTY PROJECTORS FEAT. DAWN – COOL YOUR HEART

Al quarto posto troviamo questa eccezionale ed inaspettata fusione tra indie rock e RnB, una collaborazione che da come risultato un pezzo davvero ben riuscito e convincente, tra l’altro anche con un video davvero carino che come al solito trovate qui di seguito.

5) JENS LEKMAN – EVENING PRAYER BY SECRETLY CANADIAN

In conclusione includiamo nella nostra lista anche l’inedito di Jens Lekman, un brano delle melodie vivaci e colorate, con una fantastica alternanza vocalità uomo/donna che persiste un po’ per tutta la durata del pezzo e dei cori finali in stile discomusic anni 80 che rendono il tutto ancora più piacevole all’ascolto.

