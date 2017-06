Gli Smiths tornano a dare segnali di vita

Sono anni che i fan degli Smiths sperano in una reunion, e di tanto in tanto annunci fake si inseguono in proposito. Né il Primavera Sounds né il Coachella, festival specializzati in reunion, per ora sono riusciti nel miracolo, e anzi Morrissey la scorsa estate l’ha dichiarata un’ipotesi così remota che non ha neanche senso parlarne. E allora non parliamone.

Dedichiamoci agli altri segni di vita che in questi giorni sono apparsi sui canali ufficiali della band. Nel giorno del 31esimo anniversario di The Queen is Dead, uscito il 16 Giugno 1986, gli Smiths hanno annunciato la nuova release in vinile del singolo title-track dell’album, in due versioni: 12” e 7”.

Per chi amasse ripassare tutto, in fondo trovate l’intero album.

“The Queen Is Dead” 12″:

01 The Queen Is Dead

02 Oscillate Wildly

03 Money Changes Everything

04 The Draize Train

The Queen Is Dead 7″:

01 The Queen Is Dead

02 I Keep Mine Hidden