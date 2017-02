The Subterranean Tapes: Febbraio 2017

KEATON, S/t, Garrincha SoundSystem

Sono passati quasi due anni da quando l’etichetta bolognese Garrincha (Lo stato sociale, L’Orso, L’officina della camomilla..) ha lanciato il suo doppelgänger SoundSystem, contenitore più legato all’ambiente electro che all’indie pop della casa madre, spazio di ricerca e sperimentazione che ha visto la pubblicazione di una serie di mixtape e di produzioni collaterali. Trovare questa dimensione in cui inserirsi è stato prolifico per i Keaton, al loro debutto sul full-lenght dopo un EP nel 2012 per Irma Records come Basterd Keaton. Di quell’EP è rimasta solo una parte del nome, perché col passare del tempo le sonorità si sono incupite e spogliate di quell’electro pop tradizionale che ne costituiva l’esordio per legarsi a una direzione più techno e minimalista nelle scelte che compie (come in Can You Do It Too? e Profusion), senza tralasciare parti della propria storia in comune che rendono il tessuto musicale più sognante come nel caso di Stare o attraverso le vocalità eteree de La rappresentante di Lista in Not With You. I Keaton riescono in questo modo a raggiungere il loro obiettivo creando un disco fresco e complesso, che coinvolge sia per il suo lato dancefloor che per la ricerca sul genere.

