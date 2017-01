The Subterranean Tapes: Gennaio 2017

GOMMA, Тоска, V4V

17 gennaio

Alice scopre, Alice capisce, Alice ha perso e quando la rabbia si esaurisce in una parola rimane solo una malinconia che spezza. Tocka non lascia respiro, in qualsiasi modo lo si voglia leggere, se seguendo la storia di Alice o la propria. A una velocità inarrestabile i sentimenti si cristallizzano nell’attaccamento alle cose, per poi farsi già ricordi di cui aver paura. Doversi nascondere, se arriva la felicità, per stringerla o forse non doversi mostrare nella propria fragilità, teneri elefanti che si spaventano, in fondo, per cose microscopiche. La violenza musicale non serve più come sfogo se tutto intorno non cambia, l’oscurità non è fuori ma dentro le camere e le persone, arrendersi e scomparire, ma anche ribellarsi all’instabilità che ci vuole sofferenti. Una richiesta di attenzione che si ripete, quella di Alessandro, fatta di aerei di carta e capelli sugli occhi, non molto diversa dal necessario protrarsi dell’introduzione di Vicolo Spino, dichiarazione definitiva e sommessa sul buio, che non è che se lo impari a conoscere ti impensierisce di meno, soprattutto se te lo porti sempre in giro. Il pregio principale dei Gomma non è quello di aver ridato passione e vitalità a un genere sempre più nascosto, ma aver puntato gli occhi su di loro, e su di noi, una volta per tutte.

Streaming completo