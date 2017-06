The Subterranean Tapes: Giugno 2017

BINKER & MOSES, Journey to the Mountain of Forever, Gearbox Records

2 giugno

Quello che cercheremo di fare qui è un esercizio di scrittura jazz su Binker Golding e Moses Boyd, rispettivamente il sassofono e la batteria nel loro Journey to the Mountain of Forever. Eviteremo, dunque, di saggiare il crisma dell’influenza di Tony Allen nei battuti sonori di Intoxication from the Jahvmonishi Leaves o il gusto un po’ manouche del sax per At the Feet of the Mountain of Forever. Limitata e poco educata sarà anche la punteggiatura: essendo pochissime le persone che hanno veramente diritto a parlare di questo genere sfrutteremo a nostro favore quella storia sradicata dalla tradizione letteraria americana secondo cui il jazz se non lo capisci puoi comunque viverlo e cominciare a partire dal linguaggio e far sen ti re il ri tmo ù sàn doleparole – in testa, mentre la musica scorre cercando di non fare i Joe Smith – . Non continueremo così perché il ritmo di cui vogliamo raccontare è qualcosa che ha a che fare con la nostra certa venerazione ingiustificata e nostalgica della stessa storia di cui parlavamo in precedenza. Se viverlo non è affar semplice può, del resto, convincerci di aver fatto qualche pensiero alle ragazze dei sogni e che questi dovrebbero essere i loro dischi (tre battute e mezzo sui clang di Trees on Fire: non cala ma-i).

Sensations brought me here | Sensations who were so warm.

Streaming completo