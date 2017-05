The Subterranean Tapes: Maggio 2017

CARL BRAVE X FRANCO126, Polaroid, Bomba Dischi

Specialmente nell’ultimo periodo la trap si sta rafforzando nel suo ruolo di interlocutore, e ulteriore benzina, all’interno del panorama hip hop e rap del nostro paese. Nomi nuovi in grado di fondare e sviluppare un linguaggio proprio per interpretare la realtà. Ce ne danno una versione differente Carl Brave x Franco126 nelle Polaroid che cercano di rappresentare questo spaccato di una Roma scostante e sfuggevole, a tratti più una chiacchierata fra fratelli che non si vedono da un po’ e si aggiornano su cosa si sono persi, o su quanto sfugge tutto troppo rapidamente per lasciare una traccia nella memoria. Quasi più vicini al songwriting di Calcutta, come nei passaggi acustici di Per favore, che alla ritmicità fluente (e spesso fine a se stessa) degli altri. Contaminati, come tutti, da ascolti onnivori. Post flow, post soul, come quando si cerca di stabilire con un termine qualcosa che si evolve in nuove direzione. Beat e reverb, vero mantra che scandisce le rime di getto non rompono il clima generalmente pacato, più malinconico, in fondo, come le nostre polaroid, quando si ingialliscono e ci accorgiamo che è effettivamente già passato da un po’.

