The Subterranean Tapes: Must Listen 2017

24 febbraio

Uno dei dischi potenzialmente più interessanti, vari e particolari di questa prima metà del 2017 è sicuramente Malamocco di Halfalib, al secolo Marco Giudici basso negli Any Other, che si libera di ogni traccia indie folk per creare una struttura dalle inflessioni jazz e psichedeliche, vicine ai Beatles da Let it Be in poi, non solo per il recupero del Nothing’s Gonna Change My World all’interno di Arythmie du Soleil quanto per lo stesso modo di coinvolgere l’ascoltatore in espansioni fisiche e corporee. Restituire l’ampiezza alla maniera di Planetarium di Stevens, Muhly, Dessner e McAlister ma senza una vocazione così dichiarata. Un deserto in cui vagare, piuttosto che lo spazio siderale, fin troppo umano in Liebe Fènix II, Instant con echi dell’ultimo Radiohead o nei connotati spettrali di Diminuirsi. Halfalib trova una soluzione personale in cui far combaciare questi richiami sottili e lontani ma pur sempre lì, miraggi per cui smarrirsi.

