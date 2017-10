The Subterranean Tapes: Ottobre 2017

BARACK, Lose the Map, Find your Soul, Prismopaco Records

13 ottobre

Da dove viene lo spirito ramingo di Barack, e quale sia la ragione per cui sul suo cammino sia stato necessario perdere la mappa per trovare se stesso, è un dubbio che avvolge tutto Lose the Map, Find Your Soul. Mistero alimentato dall’introduzione in francese di Elixir, dal vagare solitario di Fooled (Tout seul / Tout seul ripete sussurrando) e da un tono generalmente malinconico ma che non si macchia di oscurità eccessiva, come se proprio il momento in cui la strada viene smarrita diventi l’occasione per creare un orientamento nuovo. Nello zaino un assetto folk piuttosto classico e pulito (Lines, Victory), in cui chitarra e voce scandiscono, mentre l’aggiunta di strumenti è funzionale a dare al suono caratteristiche più alt (Breathe, Lose the Map, Find Your Soul). Alle nostre domande non viene data risposta, o l’assicurazione se ci sia mai una conclusione effettiva in questa ricerca, forse il segreto è solo partire.

