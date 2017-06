The War On Drugs: il nuovo album arriva il 25 Agosto, ascolta Holding On

Quanto li stavate aspettando? Dopo averci fatto tanto bene alle orecchie con il meraviglioso pezzo Thinking of a Place, uscito in occasione del Record Store Day, ora i The War On Drugs tornano con l’annuncio del nuovo album, A Deeper Understanding, in uscita il prossimo 25 Agosto per Atlantic Records.

Per chi ha amato le sonorità di Lost In The Dream il primo singolo Holding On che annuncia l’album è già un ottimo aperitivo per gustare l’intero prossimo lavoro. A Deeper Understanding è prodotto da Adam Granduciel e registrato e mixato da Shawn Everett.

Qui sotto in ascolto Holding On, così ci carichiamo per bene per la loro data del prossimo Novembre in Italia a Milano.

SABATO 18 NOVEMBRE

MILANO – FABRIQUE

Biglietto: 28 euro + d.p.