TOdays Festival: tutti i motivi per non mancare

Uno degli appuntamenti che seguiamo sin dalla prima edizione con interesse è quello del TOdays Festival, il festival dell’estate torinese di fine agosto di cui quest’anno siamo partner, che per la terza edizione ha scelto di puntare su una line up fortissima. Un cast che ha già raccolto nomi come PJ Harvey, Mac DeMarco, Richard Ashcroft, Band Of Horses, The Shins, Perfume Genius, Timber Timbre. Da oggi il festival lancia il suo nuovo sito, la locandina e il programma dettagliato dell’evento.

Nella nostra Guida ai festival dell’estate italiana vi abbiamo consigliato il TOdays come uno degli appuntamenti da non mancare quest’estate, non solo per il cast ma per la passione con cui il festival prova a raccontare un’intera città e la sua passione per la buona musica. I palchi principali quest’anno saranno due: l’ormai storico sPAZIO211, con il suo prato verde che vi porterà a respirare l’aria dell’estate all’aperto, e poi l’ex INCET, una vecchia industria di cavi elettrici torinese riqualificata. Inoltre per gli eventi diurni anche la Galleria d’Arte Gagliardi e Domke diventano due location affascinanti per un festival che alla musica accompagnerà una tre giorni di incontri con artisti, produttori, giornalisti e designer.

La sfida è quella di valorizzare la Torino devota all’architettura con quella verde, la memoria di una città importante del nostro Paese con la contemporaneità in cui siamo immersi. E il programma è già ricchissimo. Date un’occhiata al cartellone day by day.

Venerdì 25 Agosto arriva in data unica italiana PJ Harvey, la regina del rock inaugura i grandi live allo sPAZIO211. Insieme a lei ci sarà l’uomo del jizz jazz, Mac DeMarco. Ad aprire i due live due nomi del panorama italiano come BIRTHH e Giovanni Truppi.

Al sabato 26 Agosto saranno Perfume Genius e Richard Ashcroft ad incantare Torino, con apertura affidata a Wrongonyou e Giorgio Poi.

Si finisce il 27 Agosto con Band Of Horses, The Shins, Timber Timbre, a corollario i live made in Italy di Andrea Laszlo De Simone e Gomma.

Un programma che nel dettaglio trovate qui. Per i prezzi rimandiamo qui sotto a tutte le informazioni. Pronti al TOdays?

SINGOLA GIORNATA: euro 25,00 + diritti di prevendita

25 agosto 2017 – sPAZIO211: MAC DEMARCO- PJ HARVEY- GIOVANNI TRUPPI- BIRTHH

26 agosto 2017 – sPAZIO211: RICHARD ASHCROFT – PERFUME GENIUS – GIORGIO POI – WRONGONYOU

27 agosto 2017 – sPAZIO211: BAND OF HORSES-THE SHINS-TIMBER TIMBRE-GOMMA-ANDREA LASZLO DE SIMONE

ABBONAMENTO 2 GIORNI (a scelta GIORNI 1-2, GIORNI 1-3, GIORNI 2-3) con accesso a tutti i concerti: euro 40,00 + diritti di prevendita

ABBONAMENTO 3 GIORNI (25-26-27 agosto) con accesso a tutti i concerti: euro 60,00 + diritti di prevendita

Informazioni e prevendite biglietti singoli ed abbonamenti:

TICKETONE

VIVATICKET

e presso tutti i punti vendita fissi autorizzati della vostra città.

INGRESSO GRATUITO (fino ad esaurimento posti disponibili):

EX FABBRICA INCET, PARCO PECCEI, PISCINA SEMPIONE, GALLERIA D’ARTE GAGLIARDI E DOMKE, ARCA STUDIOS.

TODAYS invita ad utilizzare il trasporto pubblico (www.gtt.to.it) o la bici (www.tobike.it), i mezzi più sicuri, rapidi e funzionali per raggiungere tutte le aree spettacoli, evitare ingorghi e ridurre l’impatto ambientale. Ogni location dista dalla successiva pochi minuti camminando a piedi.