Tornano i Belle And Sebastian con un nuovo singolo, e non solo

Ormai anche luglio sta andando via, ma non senza lasciarci un’ultima ondata di uscite a dir poco deliziose. Scopriamole insieme.

1) BELLE AND SEBASTIAN – WE WERE BEAUTIFUL

I vincitori di questa settimana sono senza dubbio loro, con questo super pezzo postato a distanza di due anni dall’ultimo lavoro Girls In Peacetime Want To Dance. Finora non è stato annunciato nessun nuovo album dalla band scozzese, ma ovviamente ci auguriamo che non si fermino qui.

2) THE CRIBS – RAINBOW RIDGE

Ecco qui un altro grandissimo inedito di questi ultimi sette giorni: dopo aver già pubblicato due ottimi singoli come Year Of Hate e In Your Palace, i fratelli Jarman continuano a farci sognare con un brano pieno di energia e distorsioni che a tratti ricorda persino il grunge dei Nirvana. Rainbow Edge è quindi il terzo estratto da 24-7 Rock Star Shit, fuori l’11 agosto.

3) VESSELS FT. THE FLAMING LIPS – DEFLECT THE LIGHT

Anche la band post-rock inglese torna finalmente in scena dopo due anni di stop. Con l’ultimo disco Dilate ci fu un ottimo riscontro da critica e pubblico (addirittura un 75/100 da Metacritic e 4 stelle sue 5 da AllMusic), ma con questo fantastico quanto soprendente featuring con i Flaming Lips si va decisamente oltre.

4) CHELSEA WOLFE – VEX

In attesa di poterci gustare il nuovo disco Hiss Spun il prossimo 11 settembre, ecco qui quello che è già il secondo estratto dopo il precedente 16 Psyche. Chelsea Wolfe continua a mostrarci pezzi dalle melodie molto dark e cupe, in questo caso accompagnate anche da suoi versi strani che rendono il tutto ancora più ambiguo.

5) TERA MELOS – DON’T SAY I KNOW

Chiudiamo con questo singolo dei Tera Melos, un altro brano molto rockeggiante e pieno di fantastici riff di chitarra. Don’t say I know è incluso nel nuovo album della band californiana che uscirà il 25 agosto.