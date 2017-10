Sono tornati i Franz Ferdinand e non c’è tempo da perdere coi tramonti d’ottobre

Anche ottobre sta ormai per finire e ci lascia con tantissime nuove uscite e con un enorme imbarazzo della scelta nel selezionarne le migliori cinque. Qui trovate il ritorno dei Franz Ferdinand, il quinto singolo di The National e The War On Drugs, il miglioramento di Noel Gallagher e la conferma Porches.

1) FRANZ FERDINAND – ALWAYS ASCENDING

I Franz Ferdinand sono tornati, e questa non è per niente una notizia di poco conto. Dopo l’angosciante addio dell’ormai storico chitarrista Nick McCarty avvenuto lo scorso anno, la band scozzese ha avuto un cambio di line up che ha visto l’entrata del tastierista Julian Corrie e del chitarrista Dino Bardot. Con questo primo singolo e title track del nuovo disco (fuori a febbraio) Kapranos e compagni si ripresentano al top della forma, con una decisa svolta elettronica rispetto al successo precedente Right Thoughts, Right Words, Right Actions.

2) THE NATIONAL – I’LL STILL DESTROY YOU

Nuovo singolo e video anche per i National di Matt Berninger, già il quinto (e si suppone l’ultimo) dopo Day I Die, The System Only Dreams In Total Darkness, Carin at the Liquor Store e Guilty Party. Sembra quindi concludersi nel miglior modo possibile la serie di estratti da un disco capolavoro come Sleep Well Beast.

3) NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS – FORT KNOX

Quando manca meno di un mese all’uscita del suo terzo disco solista Who Built The Moon?, ecco il secondo singolo del Gallagher maggiore dopo la delusione Holy Mountain di qualche settimana fa. Con Fort Knox l’ex chitarrista e songwriter degli Oasis riesce a rifarsi e a realizzare il sogno che molti fans portano dietro da anni: quello di un Noel Gallagher che osa attraverso l’elettronica dopo due dischi ottimi ma non proprio sperimentali.

4) THE WAR ON DRUGS – NOTHING TO FIND

Da Deeper Understanding arriva il quinto singolo anche per i War On Drugs dopo Thinking On A Place, Under Pressure, Holding On e Pain. Come i National, anche la band capitanata da Adam Granduciel conclude la propria serie di uscite con un gran bel pezzo.

5) PORCHES – FIND ME

I Porches continuano a farci volare a distanza di due settimane dall’uscita del primo singolo Country. La band newyorkese riesce persino a superarsi con quell’irresistibile synth-pop incalzante e ballabile, mentre noi aspettiamo con ansia il terzo album The House che sarà fuori il prossimo 19 gennaio.