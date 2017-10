Il trailer del nuovo film di Paul Thomas Anderson, colonna sonora di Johnny Greenwood

Il nuovo film di PAUL THOMAS ANDERSON si intitola PHANTOM THREAD.

L’ottava pellicola scritta e diretta da P.T. Anderson è anche l’ultima della carriera di DANIEL DAY LEWIS: l’attore irlanedese (indimenticabile protagonista de L’età dell’innocenza e Gangs of New York di Martin Scorsese; Nel nome del padre e Il mio piede sinistro di Jim Sheridan, interpretazione che nel 1989 è premiata con l’Oscar) aveva già annunciato il suo addio alle scene.

Dal canto suo PTA, enfant prodige della Valley, già autore di Hard Eight (Sidney, 1996), BOOGIE NIGHTS (L’altra Hollywood, 1997), MAGNOLIA (2000), Punch-drunk Love (UBRIACO D’AMORE, 2003), There will be blood (IL PETROLIERE, 2007), THE MASTER (2012) e Inherent Vice (VIZIO DI FORMA, 2014) ha finalmente rivelato trailer e sinossi della sua ultima creatura.

Dopo il video di DAYDREAMING prosegue anche la collaborazione tra P.T. Anderson e la band dei RADIOHEAD: Johnny Greenwood è infatti autore della colonna sonora di PhantomThread. Di seguito il trailer del film.

