Vinci 2 biglietti per il live di Trentemøller all’acieloaperto festival

Come vi abbiamo già anticipato nella nostra Guida ai migliori Festival dell’estate italiana, siamo affezionati alla bella rassegna estiva sulla costa adriatica acieloaperto, festival immerso nelle magica atmosfera della Rocca Malatestiana e di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC). È da qualche anno che ormai la rassegna musicale di Cesena ci conquista con la sua proposta, basti pensare che nelle scorse edizioni ha raccolto nel cast nomi come Morrissey, Gold Panda o i Belle & Sebastian. Anche quest’anno non delude, l’ultimo grande annuncio del festival sono i Daughter che arrivano a Cesena il prossimo 5 Settembre.

La band di Elena Tonra si aggiunge a una line up già ricca, che per tutto il mese di Luglio allieterà l’atmosfera di acieloaperto con la musica di Devendra Banhart, Cigarettes After Sex, Primal Scream, Sohn e Trentemøller.

In collaborazione con la rassegna di cui quest’anno siamo partner, vi daremo da oggi la possibilità di vincere dei biglietti per i concerti di acieloaperto.

Si comincia con Trentemøller, che sarà in concerto con la sua band il prossimo 28 Luglio alla Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (FC).

In collaborazione con ACIELOAPERTO vi offriamo la possibilità di vincere due biglietti per il live del produttore danese Trentemøller

Reduce dall’ultimo album Fixion, uscito il settembre scorso, negli scorsi giorni Anders Trentemøller ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo, Hands Down, in arrivo il prossimo 2 Giugno, per la sua etichetta In My Room. La domanda che vi permetterà di partecipare al contest per vincere i due biglietti per il live riguarda proprio Hands Down (vi aiutiamo, da qualche parte nel web il singolo è già in pre-order).

Con chi ha collaborato Trentemøller per il singolo Hands Down?

Puoi inviare la risposta a lindiependentecontest@gmail.com specificando il tuo nome e cognome, con oggetto “Trentemøller“. I vincitori saranno contattati privatamente entro il 24 Luglio, estratti a sorte tra quelli che rispondono correttamente.

Che la fortuna sia dalla vostra!