Tutti occhi all’orizzonte con il nuovo singolo di Nic Cester

Le atmosfere sono quelle anni Ottanta, il retrogusto è dolce e amaro insieme: Nic Cester è tra le 5 uscite che vale la pena recuperare della settimana scorsa. Insieme a lui i BADBADNOTGOOD con il feat. del leader dei Future Islands, gli MGMT (non in forma straordinaria, ammettiamolo), Feist e Ty Segall. Buon ascolto

1) BADBADNOTGOOD FEAT. SAMUEL T. HERRING – I DON’T KNOW

Dopo il featuring di un anno fa in Times Moves Slow (terza traccia di IV del progetto canadese), prosegue il matrimonio tra BADBADNOTGOOD e il leader dei Future Islands Sam Herring con questa nuova deliziosa collaborazione.

2) TY SEGALL – MEANING

Nuovo singolo anche per Ty Segall, un pezzo ben diverso dal precedente Alta con sfumature molto più hard rock che vede il contributo della voce grintosa di sua moglie Denee Segall.

3) FEIST – BORN TO BOND

Feist torna solista dopo essere stata impegnata nella realizzazione di Hug of Thunder, il quinto album dei Broken Social Scene. Born To Bond è inclusa nella compilation 7-inches for Planned Parenthood, dove tra i tanti troviamo anche brani di Mitski, Matt Berninger, Elliott Smith e Bon Iver.

4) MGMT – LITTLE DARK AGE

Come molti sapranno già, gli MGMT sono tornati con un nuovo singolo e soprattutto in un’inedita veste dark in pieno stile Robert Smith. A mio parere Little Dark Age è un pezzo che va ascoltato più volte per essere apprezzato, ma di certo dalla band americana ci si aspetta qualcosa di più.

5) NIC CESTER – EYES ON THE HORIZON

Chiudiamo con il nuovo singolo di Nic Cester, a distanza di un mese dall’uscita del primo estratto Psichebello. Il frontman dei Jet pubblicherà il suo primo disco solista Sugar Rush il prossimo 3 novembre.