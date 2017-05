Vi offriamo 5 Cigarettes After Sex da fumare con le migliori uscite della settimana

Dopo l’incredibile quantità e qualità di uscite presenti nella scorsa lista, anche in questa settimana appena trascorsa possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti. Inoltre, se riuscite a leggere fino in fondo, potete trovare anche quel tanto atteso inedito italiano degno di entrare nella nostra rubrica.

1) BEACH HOUSE – CHARIOT

Mercoledì scorso il duo dream pop americano ha sorpreso un po’ tutti annunciando l’uscita di una compilation per il 30 giugno contenente dodici b-sides (tra cui la cover di Play The Game dei Queen) e due inediti. Il primo è proprio il brano in questione Chariot, davvero un bellissimo ritorno in scena dopo questi ultimi due anni di pausa.

2) PHOENIX – TI AMO

I Phoenix postano anche il secondo singolo dopo neanche un mese di distanza dal primo J-Boy. Ti Amo, title-track del loro sesto album studio che sarà out il prossimo 9 giugno, è sicuramente un brano del tutto fuori dal comune rispetto ai loro standard: fa davvero uno strano effetto sentire un francese doc come Thomas Mars pronunciare vocaboli della nostra penisola come Gelato, Battiato, Lucio, Sanremo ed altri ancora che trovate nel video di seguito.

3) CIGARETTES AFTER SEX – EACH TIME YOU FALL IN LOVE

Finalmente i quattro giovani americani si sono decisi a rilasciare il loro primo album studio in assoluto, dopo lo straordinario Ep di debutto I. del 2012. Each Time You Fall In Love, già secondo estratto dopo Apocalypse, è caratterizzato soprattutto da un intro che sembra quasi un tributo a Playground Love degli Air in versione slowcore, e ovviamente dalla fantastica voce di Greg Gonzalez che in questo caso appare ancora più femminile del solito.

4) GRIZZLY BEAR – MOURNING SOUND

Ecco qui un altro singolo di notevole fattura uscito la scorsa settimana: ancora una volta la band di Brooklyn è presente nella nostra rubrica come avvenne due settimane fa con Three Rings, in questo caso con un brano meno sperimentale ma decisamente più orecchiabile e facile da memorizzare a differenza del precedente.

5) POPULOUS – AZULEJOS

Ormai stavamo perdendo ogni speranza, sembrava quasi che non sarebbero usciti mai più inediti made in Italy di un certo rilievo dopo tutti questi mesi di vuoto cosmico. E invece martedì scorso il salentino Andrea Mangia aka Populous ci ha regalato questa bellissima sorpresa, ovvero la title-track del nuovo disco (out il 9 giugno) ispirato alla città di Lisbona di cui vi abbiamo già parlato qui.