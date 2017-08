Ora The Way You Used To Do, il nuovo singolo dei Queens of the Stone Age, ha un video diretto da Jonas Åkerlund (Beyoncé, Lady Gaga, Madonna, Kesha), con un Josh Homme danzante. Sotto una piccola preview del nuovo video via Apple Music.

Il singolo era precedentemente uscito come annuncio del nuovo album in uscita il prossimo 25 Agosto, Villains. Pochi giorni fa avevamo intanto potuto gustare di una seconda chicca preview, The Evil Has Landed. Toccasana per le vostre orecchie.