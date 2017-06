Vinci 2 biglietti per Blonde Redhead, Xiu Xiu e Christaux all’Arti Vive Festival

Vi abbiamo raccontato tutte le ragioni per non mancare anche quest’anno all’Arti Vive Festival di Soliera, in provincia di Modena. Una quattro giorni che raccoglierà eventi di musica, teatro e performance di strada, dal 6 al 9 di Luglio, di cui tre giorni dedicati ai grandi appuntamenti di musica dal vivo.

Si parte il 7 Luglio con la serata free entry in cui suoneranno Kevin Morby, e gli italiani His Clancyness e Giungla. Anche l’8 Luglio è a ingresso gratuito: sul palco Sick Tamburo, Soviet Soviet, Mood e Padre Gutiérrez.

Il 9 Luglio si conclude tutto con il gran finale, per l’unico evento a pagamento del festival: sul palco arrivano infatti gli storici Blonde Redhead e Xiu Xiu, più l’italiano Christaux (ex Iori’s eyes). L’appuntamento è a Piazza Lusvardi, prezzo 15 euro.

E proprio per quest’ultima serata vi proponiamo un contest.

In collaborazione con ARTI VIVE vi offriamo la possibilità di vincere due biglietti per il live dei Blonde Redhead, Xiu Xiu e Christaux

Per partecipare basta essere fan della nostra pagina Facebook e rispondere a questa domanda:

Quale album dei Blonde Redhead si ispira nel titolo a un romanzo di Pier Paolo Pasolini?

Puoi inviare la risposta a lindiependentecontest@gmail.com specificando il tuo nome e cognome, con oggetto “Arti Vive“. I vincitori saranno contattati privatamente entro il 5 Luglio, estratti a sorte tra quelli che rispondono correttamente.

Che la fortuna sia dalla vostra!