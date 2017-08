Vinci due abbonamenti per Eleva Advanced Music Meetings 5.0

Come vi abbiamo già anticipato nella nostra Guida ai migliori Festival dell’estate italiana, quest’anno torna Eleva Festival, la rassegna che si svolge l’ultimo weekend d’estate a Reggio Emilia che, per la sua quinta edizione, ha scelto di puntare sulla line up più trasversale della sua storia. Nei quattro meeting canonici si alterneranno artisti diversi per background e genere, si parte forte il 2 settembre ai Chiostri di San Pietro con Willie Peyote, Jolly Mare, Dutch Nazari, LNFDK e Harvey Sutherland, mentre il 6 settembre l’ex mangimificio Caffarri ospiterà Lele Sacchi, Indian Wells, S.Boyz, prima della serata conclusiva (9 settembre) all’arena Campovolo dove suoneranno Kerri Chandler, Dj Tennis, Lone, Gazzelle, Joan Thiele, Antiplastic, Dj Kaizen prima del consueto Afterparty al Circolo Tunnel.

Eleva Advanced Music Meetings non è soltanto musica, ma anche formazione e valorizzazione del territorio urbano. Sono molte le iniziative che sono state lanciate al fine di permettere a tutti di partecipare come Eleva Academy, il progetto dedicato alla formazione e all’innovazione, oltre alle consuete date itineranti di Eleva on tour.

Tutte le info su biglietti, line-up e luoghi sono reperibili sul sito e sull’evento ufficiale.

In collaborazione con ELEVA Festival, di cui quest’anno siamo partner, vi diamo la possibilità di vincere due abbonamenti per l’intero festival.

Per partecipare basta essere fan della nostra pagina Facebook e rispondere a questa domanda:

Il producer lucano Indian Wells, prima di uscire con il suo album d’esordio nel 2012 Night Drops, si è fatto conoscere per una serie di rivisitazioni in chiave elettronica per l’etichetta Ghostly International. In particolare per il reworking su un brano di un musicista canadese che ha da poco festeggiato i dieci anni del suo esordio. Di chi si tratta e di quale brano stiamo parlando?

Puoi inviare la risposta a lindiependentecontest@gmail.com specificando il tuo nome e cognome, con oggetto “Eleva”. I vincitori saranno contattati privatamente entro il 27 Agosto, estratti a sorte tra quelli che rispondono correttamente.

Che la fortuna sia dalla vostra!