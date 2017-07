Vinci due abbonamenti per lo Zanne Festival sulle pendici dell’Etna

Come vi abbiamo già anticipato nella nostra Guida ai migliori Festival dell’estate italiana, quest’anno è tornato lo Zanne Festival, e lo ha fatto con un promo spettacolare che recita: Etna, a journey to the center of the earth. Line up ricca e varia, che è partita subito con le marce in quinta e l’annuncio degli Air, aggiungendo poi nomi come Einstürzende Neubauten, Soulwax e of Montreal, o i freschissimi The Mistery Lights.

Il tutto immersi in una location sotto le pendici dell’Etna, la pineta di Monti Rossi di Nicolosi, che fu raccontata anche da Goethe nei suoi viaggi in Italia. Da quest’edizione parte anche lo Zanne Camping, per un’esperienza davvero into the wild, cullata dalla buona musica. Potete leggere tutte le informazioni necessarie nella nostra intervista agli organizzatori del festival.

In collaborazione con lo Zanne, di cui quest’anno siamo partner, vi diamo la possibilità di vincere 2 abbonamenti per l’intero festival

Per partecipare basta essere fan della nostra pagina Facebook e rispondere a una domanda:

Il festival porta il nome di Zanne in onore a quello che è il simbolo di Catania, di che animale parliamo?

(un piccolo aiuto lo trovate anche nell’intervista di cui sopra)

Puoi inviare la risposta a lindiependentecontest@gmail.com specificando il tuo nome e cognome, con oggetto “Zanne“. I vincitori saranno contattati privatamente entro il 15 Luglio, estratti a sorte tra quelli che rispondono correttamente.

Che la fortuna sia dalla vostra!