Vinci due abbonamenti per A Night Like This Festival

Nella nostra Guida ai migliori festival italiani vi abbiamo parlato di A Night Like This Festival, la rassegna che si svolge sulle sponde del Lago Sirio, a pochi passi dal borgo di Chiaverano in provincia di Torino. Arrivato quest’anno alla sesta edizione, il festival prenderà vita dal 14 al 16 luglio grazie a un eccezionale cast composto da 30 band che si esibiranno su 5 palchi diversi.

Vi piace l’idea di trascorrere tre giorni immersi nel verde in compagnia della buona musica, di un mercatino, laboratori e workshop?

In collaborazione con A Night Like This Festival di cui quest’anno siamo partner, vi offriamo l’opportunità di vincere due abbonamenti che coprono l’intera durata della manifestazione

Tra i protagonisti della rassegna troverete band internazionali come of Montreal, Deap Vally, The Wave Pictures e The KVB, ma anche nomi della musica italiana come Giorgio Poi, Carl Brave x Franco126, Gazzelle, Demonology HiFi (il progetto di Ninja e Max Casacci dei Subsonica). Per partecipare basta essere fan della nostra pagina Facebook e rispondere:

In quale canzone degli of Montreal Kevin Barnes duetta con Solange Knowles?

Puoi inviare la risposta a lindiependentecontest@gmail.com specificando il tuo nome e cognome, con oggetto “A Night Like This Festival”. I vincitori saranno contattati privatamente entro il 7 luglio, estratti a sorte tra quelli che rispondono correttamente.

Che la fortuna sia dalla vostra!