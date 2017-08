Vinci due abbonamenti per il TODAYS Festival

Come vi abbiamo già anticipato nella nostra Guida ai migliori Festival dell’estate italiana, quest’anno è tornato TODAYS Festival, la rassegna che si svolge l’ultimo weekend di agosto (dal 25 al 27 agosto) a Torino che, per la sua terza edizione, ha scelto di puntare su una line up fortissima. Sul main stage di sPAZIO211 si alternerà un cast internazionale stellare tra cui PJ Harvey, Mac DeMarco, Richard Ashcroft, Band Of Horses, The Shins, Perfume Genius e Timber Timbre. Senza dimenticare le punte di diamante di casa nostra come Giovanni Truppi, Birthh, Giorgio Poi, Wrongonyou, Gomma, Andrea Laszlo De Simone e Pop X.

TODAYS Festival non è soltanto musica, ma anche formazione e valorizzazione del territorio urbano. Sono molte le iniziative che sono state lanciate al fine di permettere a tutti di partecipare come TOLAB, il progetto dedicato alla formazione e all’innovazione, TOWAYS, uno speciale tour in bicicletta per un ridotto impatto ambientale e una maggiore libertà di movimento e prospettiva privilegiata sulla città o TOURDAYS, il modo migliore (e gratuito) per vivere la magia del festival pur trovandosi in un altro luogo fisico distante chilometri e contemporaneamente scoprire tanti altri eventi semplicemente indossando un paio di cuffie audio wireless.

