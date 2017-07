Vinci due biglietti per i Baustelle al Flowers Festival

Nella nostra Guida ai migliori festival dell’estate vi abbiamo raccontato tutte le ragioni per non mancare anche quest’anno dall’11 al 22 luglio al Flowers Festival, la rassegna musicale che prenderà vita nel verdeggiante e ampio spazio del Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno, alle porte di Torino.

Si parte con Mannarino per poi assistere alle esibizioni di Thegiornalisti, Gogol Bordello, Coez e Mecna, Samuel, Zen Circus e Fast Animals and Slow Kids, gli scozzesi Biffy Clyro e gli Einstürzende Neubauten, il gruppo tedesco tra i maggiori innovatori del genere industrial e in conclusione molti esponenti del cantautorato italiano come Brunori Sas, Le Luci della Centrale Elettrica e Levante.

Dopo avervi dato la possibilità di vincere i biglietti per i concerti di Mannarino, Coez e Mecna, Zen Circus e Fast Animals and Slow Kids, Einstürzende Neubauten, Brunori Sas e Le Luci della Centrale Elettrica vi proponiamo ancora un contest per assistere al live dei Baustelle

In collaborazione con FLOWERS FESTIVAL vi offriamo la possibilità di vincere due biglietti per il live dei BAUSTELLE del 21 Luglio

Per partecipare basta essere fan della nostra pagina Facebook e rispondere a questa domanda:

A quale fatto di cronaca è ispirata la canzone “Alfredo”, contenuta nell’album Amen?

Puoi inviare la risposta a lindiependentecontest@gmail.com specificando il tuo nome e cognome, con oggetto “Baustelle”. I vincitori saranno contattati privatamente entro il 14 Luglio, estratti a sorte tra quelli che rispondono correttamente.