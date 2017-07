Vinci due biglietti per Brunori Sas al Flowers Festival

Nella nostra Guida ai migliori festival italiani abbiamo parlato del Flowers Festival, la rassegna arrivata quest’anno alla sua terza edizione, che dall’11 al 22 luglio si svolgerà presso il Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno, alle porte di Torino. Tra i protagonisti del Flowers Festival c’è anche Brunori Sas, uno dei cantautori italiani di punta degli ultimi anni, che si esibirà il 19 Luglio insieme a Guido Catalano, il poeta itinerante che a Torino è di casa. Dopo di loro sarà la volta di Lucio Corsi che continuerà a tenerci compagnia dal palco de I Suoni della mezzanotte.

E anche quest’anno gli appuntamenti da segnare sono tanti e imperdibili, a partire da Mannarino e Thegiornalisti, fino ad arrivare a Gogol Bordello, Coez e Mecna, Samuel, Zen Circus e Fast Animals and Slow Kids, agli scozzesi Biffy Clyro e agli Einstürzende Neubauten, il gruppo tedesco tra i maggiori innovatori del genere industrial e in conclusione la nuova scena cantautoriale italiana rappresentata da Le Luci della Centrale Elettrica, Baustelle e Levante.

In collaborazione con il FLOWERS FESTIVAL vi offriamo la possibilità di vincere due biglietti per il live di BRUNORI SAS

Brunori Sas, pseudonimo di Dario Brunori si affaccia nel 2009 all’universo cantautoriale italiano, pubblicando il suo primo disco Vol. 1. e, dopo essersi aggiudicato premi e riconoscimenti dalla critica, porta alle stampe Vol. 2 – Poveri Cristi e il Vol. 3 – Il Cammino di Santiago in Taxi. Nel 2017 è uscito per Picicca Dischi il suo ultimo album A casa tutto bene, prodotto da Taketo Gohara. Guido Catalano, invece, dopo una breve pausa da romanziere con D’amore si muore ma io no, è tornato al suo primo grande amore, la poesia, una forma d’arte restaurata, mai morta: Ogni volta che mi baci muore un nazista è il titolo della sua nuova raccolta che lo sta riportando in giro per l’Italia.

Provare a vincerlo è davvero semplice, basta avere un accesso a Instagram e andare sul nostro canale a questa foto:

Diventa follower del nostro canale Instagram Tagga due amici e invitali a partecipare al concorso

I due vincitori saranno contattati entro il 12 Luglio, estratti a sorte.

Che la fortuna sia dalla vostra!