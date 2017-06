Vinci due biglietti per i Fleet Foxes al Ferrara sotto le stelle

Appuntamento immancabile quello con il concerto dei Fleet Foxes il prossimo 3 Luglio a Piazza Castello per il Ferrara sotto le stelle. Special guest, Hamilton Leithauser (ex The Walkmen). Nella nostra Guida ai migliori festival italiani, abbiamo parlato del Ferrara sotto le stelle come uno dei grandi classici dell’estate italiana.

E come ogni anno, il cartellone della rassegna non ha tradito le attese: le date uniche italiane di Alt-J e Agnes Obel, il ritorno di una vecchia conoscenza come i Fleet Foxes, e poi ancora White Lies, Le luci della centrale elettrica, Thegiornalisti. La magia delle stelle sopra di voi, nessuna legge morale dentro di voi, solo una voglia matta di divertirsi.

In collaborazione con la rassegna di cui quest’anno siamo partner, vi daremo da oggi la possibilità di vincere dei biglietti per i concerti del Ferrara sotto le stelle.

In collaborazione con il Ferrara sotto le stelle vi offriamo la possibilità di vincere due biglietti per il live dei Fleet Foxes

Il 16 Giugno esce il loro nuovo album, Crack-Up, che dai primi singoli si annuncia già come una chicca da ascoltare e riascoltare. I barbuti musicisti sono tornati con tutta la loro carica folk, e non vediamo l’ora di andare a trovarli dal vivo. Per partecipare basta essere fan della nostra pagina Facebook e rispondere a questa domanda:

Chi è l’ex batterista dei Fleet Foxes che oggi rilascia album in solo con la SubPop?

Puoi inviare la risposta a lindiependentecontest@gmail.com specificando il tuo nome e cognome, con oggetto “Fleet Foxes“. I vincitori saranno contattati privatamente entro il 28 Giugno, estratti a sorte tra quelli che rispondono correttamente.

Che la fortuna sia dalla vostra!