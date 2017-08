Vinci due biglietti per il Fuck Normality Festival in Salento

Alla sua sesta edizione il Fuck Normality Festival sceglie il tucano come simbolo dello spirito dell’evento. Il 14 Agosto a Guagnano, provincia di Lecce, la notte salentina si accende con i colori e i suoni della Cumbia, genere che quest’anno sta vivendo un momento felicissimo come abbiamo raccontato in uno speciale.

La line up è ricca, sul palco di Sudestudio si alterneranno: Lone, Romare, il re della Cumbia Populous, Myss Keta, LNDFK, Rudan aka Okee Ru & Dan Mela e Toyma. Ma c’è anche spazio per esposizioni artistiche, installazioni e area market. Sembra proprio che i due biglietti che mettiamo in palio possano fare al caso vostro.

In collaborazione con il FUCK NORMALITY FESTIVAL vi offriamo la possibilità di vincere due biglietti per il festival

Per partecipare basta essere fan della nostra pagina Facebook e rispondere a questa domanda

In che paese sudamericano è nato il sottogenere della “cumbia villera”?

Puoi inviare la risposta a lindiependentecontest@gmail.com specificando il tuo nome e cognome, con oggetto “Fuck“. I vincitori saranno contattati privatamente entro l’11 Luglio, estratti a sorte tra quelli che rispondono correttamente.

Che la fortuna sia dalla vostra!