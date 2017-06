Vinci due biglietti per Mannarino al Flowers Festival

Dall’11 al 22 luglio torna il Flowers Festival, la rassegna musicale che anche quest’anno prenderà vita nel verdeggiante e ampio spazio del Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno, alle porte di Torino. Nella nostra Guida ai migliori festival dell’estate vi abbiamo già spiegato i motivi per cui non potete assolutamente mancare alla terza edizione di questo festival ricchissimo di ospiti.

Dopo l’esclusiva internazionale di Diamanda Galas il 9 giugno scorso come anteprima del festival, si partirà con Mannarino per poi assistere alle esibizioni di Thegiornalisti, Gogol Bordello, Coez e Mecna, Samuel, Zen Circus e Fast Animals and Slow Kids, gli scozzesi Biffy Clyro e gli Einstürzende Neubauten, il gruppo tedesco tra i maggiori innovatori del genere industrial e in conclusione molti esponenti del cantautorato italiano come Brunori Sas, Le Luci della Centrale Elettrica, Baustelle e Levante.

Inoltre quest’anno ricorre il quarantennale della legge Basaglia che permise l’abbattimento dei muri del luogo che oggi ospita la manifestazione e ci saranno anche dei momenti dedicati a interrogarsi sul concetto di normalità e follia durante workshop, dibattiti e reading.

In collaborazione con FLOWERS FESTIVAL vi offriamo la possibilità di vincere due biglietti per il live di Mannarino

Per partecipare basta essere fan della nostra pagina Facebook e rispondere a questa domanda:

Dopo il viaggio in quale paese inizia a prendere forma l’ultimo album di Mannarino, “Apriti cielo”?

Puoi inviare la risposta a lindiependentecontest@gmail.com specificando il tuo nome e cognome, con oggetto “Mannarino”. I vincitori saranno contattati privatamente entro il 4 luglio, estratti a sorte tra quelli che rispondono correttamente.

Che la fortuna sia dalla vostra!