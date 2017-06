Vinci due biglietti per i Thegiornalisti al Ferrara sotto le stelle

Nella nostra Guida ai migliori festival italiani, abbiamo parlato del Ferrara sotto le stelle come uno dei grandi classici e appuntamenti immancabili dell’estate italiana. Anche i Thegiornalisti suoneranno nella magica cornice di Piazza Castello il prossimo 6 Luglio.

E come ogni anno, il cartellone della rassegna non ha tradito le attese: le date uniche italiane di Alt-J e Agnes Obel, il ritorno di una vecchia conoscenza come i Fleet Foxes, e poi ancora White Lies, Le luci della centrale elettrica, Thegiornalisti. La magia delle stelle sopra di voi, nessuna legge morale dentro di voi, solo una voglia matta di divertirsi.

In collaborazione con il Ferrara sotto le stelle vi offriamo la possibilità di vincere due biglietti per il live dei Thegiornalisti

Reduci da Completamente Sold Out, uscito lo scorso 21 Ottobre per la Carosello Records, i Thegiornalisti di Tommaso Paradiso sono ormai diventati un vero e proprio fenomeno e tormentone del panorama musicale italiano odierno.

Provare a vincerlo è davvero semplice, basta avere un accesso a Instagram e andare sul nostro canale a questa foto:

Diventa follower del nostro canale Instagram Tagga due amici e invitali a partecipare al concorso

I due vincitori saranno contattati entro il 30 Giugno, estratti a sorte.

Che la fortuna sia dalla vostra!