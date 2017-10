Torna il Jazz:Re:Found: dalla preview milanese con Azymuth e Thundercat al festival torinese

Giunto alla storica decima edizione, dal 29 Novembre al 3 Dicembre tornerà a Torino uno dei festival che più si è dimostrato all’avanguardia ed attento all’offerta contemporanea di tutta la penisola, Jazz:Re:Found.

La festa però inizia prima, con alcuni eventi in preview che avranno in questo caso luogo a Milano, e non nel capoluogo piemontese: si inizia fra pochissimi giorni, il 20 Ottobre infatti la prima anticipazione con il live (presentato da Red Bull Music Academy) dalle tinte carioca-jazz, degli Azymuth al Santeria Social Club. In chiusura, uno speciale set affidato a Dj Spinna.

Poi è la volta di Thundercat, sempre a Milano il prossimo 25 Novembre. Sull’onda del successo di Drunk, Stephen Bruner promette di far scintille.

Restate connessi per i prossimi aggiornamenti dei tanti grandi eventi in programma che ci accompagneranno fino all’inizio vero e proprio del festival. I nomi sono già tanti, ma sappiamo che i prossimi annunci ci faranno vibrare.