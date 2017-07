Moses Sumney, Van Morrison e Mark Lanegan annunciano nuovi dischi

Sono giornate frenetiche queste di Luglio. Mentre si susseguono nuovi album freschi freschi da ascoltare, ci sono anche annunci di nuovi album in arrivo. Per esempio l’esordio su disco di Moses Sumney, con album in uscita il prossimo 22 settembre per Jagjaguwar. Non vedevamo l’ora che il cantautore di origini ghanesi-californiane raccogliesse il suo bel materiale in un album: ed eccoci qua, il disco si chiama Aromanticism, e comprenderà il singolo Doomed più le nuove versioni delle già edite Lonely World e Plastic.

Lo stesso giorno esce anche il nuovo album di Van Morrison, Roll With The Punches, 37esimo album della carriera del leggendario artista che mescolerà alcuni grandi classici del blues con canzoni inedite dello stesso Van Morrison. In proposito ha detto, “Sono entrato in contatto con il blues quando ero molto piccolo. La cosa che amo di questo genere è che non devi esaminarlo, solo suonarlo. Non ho mai analizzato troppo la mia musica, la compongo e basta. La musica deve essere solamente suonata ed è questo il modo in cui funziona il blues, è un’attitudine. Sono stato fortunato ad incontrare i più grandi: John Lee Hooker, Jimmy Witherspoon, Bo Diddley, Little Walter e Mose Allison. Li ho frequentati e ho assorbito ciò che facevano. Erano persone senza un grosso ego e mi hanno insegnato moltissimo”.

Potete ascoltare la prima traccia, Bring It On Home To Me, qui.

E infinite il solito Mark Lanegan con la sua band. Prolifico come pochi, dopo la pubblicazione di Gargoyle, Lanegan annuncia l’uscita di un EP di 6 brani dall’ultimo album remixati da vari produttori. Still Life With Roses uscirà il prossimo 29 Settembre per Heavenly Recordings. Qui sotto una piccola preview, Nocturne remixata da Adrian Sherwood.