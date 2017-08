Sleep Well Beast esce l’8 Settembre per 4AD, ma i National cominciano a rivelare dettagli sul nuovo album con i singoli d’anteprima. Dopo The System Only Dreams in Total Darkness e Guilty Party, è la volta di Carin at the Liquor Store con il video diretto da Casey Reas.

Mentre restiamo in attesa dell’intero album, potete godere dell’ascolto direttamente dal mare o da ovunque voi siate.