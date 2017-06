Yoko Ono riceve il credit di co-autrice di Imagine con John Lennon

Sono passati 46 anni da quando John Lennon ha inciso una delle canzoni più belle di sempre, Imagine (le probabilità che non la conosciate sono pari a quelle di essere nati in Italia e non aver mai visto una chiesa). Ora la National Music Publisher Association ha nominato ufficialmente Yoko Ono come co-autrice di Imagine, in sintonia con quella che era la volontà dello stesso Lennon.

In un’intervista del 1980 Lennon aveva dichiarato Yoko come una delle maggiori influenze e ispirazioni che avevano portato alla composizione di Imagine. Con questa decisione i diritti di copyright del pezzo si estendono (le canzoni diventano di pubblico dominio 70 anni dopo la morte dell’autore, e ora bisognerà aspettare 70 anni dopo la morte della co-autrice).

Per chi davvero non sapesse di cosa stiamo parlando, la canzone è questa qui ed è molto carina.